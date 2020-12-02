特斯拉自美國時間11日16日被標普500指數決定納入後，股價飆漲約43.3%，本周一雖曾回調修正，但標普500再次確認一次性納入、12月21日盤後就生效，再次提供上漲動力，周二又升3.02%。共同創辦人兼執行長馬斯克(Elon Musk)給員工內部信流出，似乎是親自做空，稱若公司盈利不符合投資人期待，股價會馬上被「壓得粉碎」。

馬斯克在電子郵件中寫到：「投資人對於我們未來的盈利能力表現出很大信心，但如果任何時候他們得到結論，認為盈利不會發生。我們的股價會馬上像鐵鎚砸中的舒芙蕾，立刻被壓得粉碎。」

特斯拉在年初銷售低迷時曾暫時調降部分員工薪資，也進行裁員，但隨著銷售轉佳，被降薪員工已經調回原薪，臨時雇員數量也已恢復。在第3季財務報告時，馬斯克告訴股東，「我們正試著以最快的速度資本支出，而不是讓這些資金閒在那邊浪費。」

馬斯克在樂觀展望銷售、研發前景同時總是不忘「醜話說前頭」，之前也曾數度呼籲應該讓支出變得更有效率，這次他在電郵裡寫到：「我們在支出方面須變得更聰明。這是個艱難的花錢遊戲。」

在今年9月22日特斯拉「電池日」前，馬斯克也是先說新電池進展令人期待，隨後又表示2022年前都無法量產，導致上漲中的特斯拉股價盤後重挫。特斯拉周二盤後股價在馬斯克內部信件流出後跌8.69美元或1.49%，暫報576.07美元。

(中時新聞網)