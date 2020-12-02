川普2024再戰

美國總統川普在透過法律訴訟，試圖翻轉大選結果連連失利後，終於親口證實，4年後將再問鼎白宮。

據《政治》（POLITICO）新聞網與《太陽報》（THE SUN）1日報導，川普周二在白宮耶誕派對上告訴大家：「4年內再見！」

「這是驚人的4年，我們想再做4年，」川普告訴在場的人說，「不然，我們4年內再見。」而就在川普發表這項評論前，美國民主黨前總統候選人希拉蕊（Hillary Clinton）和其他人才預測，他2024年可能再出馬角逐白宮寶座。

New - Trump to a crowd of mostly RNC members at a White House Christmas party tonight: “It’s been an amazing four years. We are trying to do another four years. Otherwise, I’ll see you in four years.” — Alex Isenstadt (@politicoalex) December 2, 2020

在2016年大選中成為川普手下敗將的希拉蕊說，「川普是不會離開的。」她強調，川普最後或許必須離開白宮，但第二天將會回頭說，他要再選總統。此外，希拉蕊說，川普會走出來造勢，那就像他的命脈。她甚至預測，他可能會擁有某種媒體，每天宣揚個人理念。

而消息人士周二稍早告訴美國國家廣播公司新聞（NBC News），川普可能會在2021年1月20日拜登就職當天宣布，2024年將參加美國總統大選。事實上，白宮前代理幕僚長穆瓦尼（Mick Mulvaney）11月初就說過，要是他2020年無法連任，2024年還會再選。

川普一再表示，「認輸很難」，但坦承要是選舉人團（Electoral College）投給拜登，他會離開白宮。可是他不願表明，會不會出席拜登的就職典禮。此外，川普也始終沒有承認，那就意味著他輸了。

(中時新聞網)