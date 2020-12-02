國民黨立委蔣萬安日前針對萊豬問題提出質詢，提到豬農陳情，行政院長蘇貞昌回應與屏東豬農很熟，並提及豬肉外銷大廠信功也支持開放，隨後遭到信功「打臉」，國民黨文傳會主委王育敏（右）與副主委黃子哲（左）2日召開記者會，黃批評蘇的信功很支持一說時間點記錯並被當事人發聲明駁斥，表示當時沒有與蘇院長談及萊豬立場議題，更不會支持萊豬進口。（張鎧乙攝）

國民黨今天舉辦「蘇貞昌騙完神明騙人民，拖信功下水被打臉」記者會。行政院長蘇貞昌昨天答覆國民黨立委蔣萬安質詢萊豬議題時，指屏東信功肉品「很支持」，隨即遭信功發出聲明駁斥，並無與蘇院長談及萊豬立場或議題，更不會支持萊豬進口。國民黨質疑，蘇貞昌製造假訊息的手法跟丁怡銘如出一轍，為了政治操作硬拖廠商下水，「上梁不正下梁歪」、「上下交相賊」，難怪當時蘇會極力維護丁，蘇應比照丁請辭下台，蔡總統要改組內閣，以免被拖下水。

文傳會副主委黃子哲表示，蘇貞昌造訪信功的說法，至少有3點完全不符事實，蘇揆參加信功實業公司所舉行的銷日封櫃儀式是11月19日，並非上禮拜，已是快二個禮拜前的行程。其次，信功董事長是楊博仁，當天根本不在現場，兒子楊旻叡在致詞影片已特別說明父親人在國外。最後，當天談的是口蹄疫，也未觸及萊豬。蘇揆答詢萊豬議題時卻硬扯楊很支持，根本是「竹篙裝菜刀」、移花接木、誤導視聽，不僅傷害廠商的商譽，更是欺騙社會大眾。

黃子哲、王育敏上午開記者會。（黃福其攝）

王育敏在記者會說明蘇貞昌民調。（黃福其攝）

黃子哲說，蘇揆昨天在立法院還炫耀自己非常熟屏東豬農，「上禮拜我到屏東的信功豬肉，他還是國民黨中常委捏，他很支持欸。」蘇揆若不是記性衰退，就是刻意製造在野黨的矛盾，顛倒事實來進行政治操作，不將心思放在政務的推動與說明，只想製造假訊息打擊在野黨，「治國施政嘸半步，打擊對手全奧步」，蘇貞昌對信功的作法，根本是丁怡銘冠軍牛肉麵事件的翻版，丁都請辭下台了，蘇還適合擔任行政院長嗎？

文傳會主委王育敏指出，從行政院小編製作梗圖打擊在野黨、丁怡銘烏龍指摘冠軍牛肉麵商家使用萊劑，到蘇貞昌亂扯屏東肉品公司很支持萊豬，凸顯行政院從上到下都是「假訊息」的傳遞者，儼然成為抹黑中心，國民黨要求蘇貞昌應該負起責任，公開道歉、請辭下台。

王育敏並強調，根據美麗島電子報最新民調，蘇貞昌滿意度陡降9.4 個百分點，剩47.6％，不滿意度陡增9.2個百分點，成為47.2％； TVBS最新民調也顯示，蘇貞昌滿意度下滑10個百分點，剩38％，不滿意度上升9個百分點，成了44％；台灣民意基金會調查則顯示，台灣人最討厭的政治人物，蘇貞昌以15.2％位居第一，蘇貞昌已成為最被討厭的政治人物。蘇貞昌的誠信破產，行政團隊荒腔走板的作為已讓民眾甚感不滿，若蔡英文總統不撤換蘇貞昌，勢必被蘇貞昌連累拖下水，呼籲蔡總統應該壯士斷腕，進行內閣全面改組。

(中時 )