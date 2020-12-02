嘉義縣太保市農會與日本北海道名寄市的青農透過視訊交流，驚喜發現獲益不亞於面對面互動。（呂妍庭攝）

受疫情影響，嘉義縣太保市農會與日本北海道名寄市多年的農業交流被迫中斷，但彼此求知若渴的心不變，約定以視訊進行交流，對比日方因疫情導致農產運銷一團亂，太保溫室哈密瓜賣到缺貨，讓雙方無不期盼疫情盡快平息，再度實質分享彼此的農業成果。

太保農會積極推動精緻農業，鼓勵青年人返鄉從農，為提升務農層次，近幾年同樣以精緻農業聞名，且農民收益高的北海道名寄市頻繁交流，鑑於今年原訂互訪行程一延再延，雙方改採視訊交流，驚喜發現獲益不亞於面對面互動。

30日當晚日方由青農齊藤覺發表「小麥增產計畫」，太保市青農聯誼會會長侯喬偉則講述他這兩年來投入溫室草莓的栽植經驗，經過兩小時紮實討論，彼此收獲不少，讓太保市農會總幹事黃麗貞打算多辦幾場，讓更多在地青農以最小成本吸取日方經驗。

當晚的視訊交流，由黃麗貞與日本道北JA農協組合長東野秀樹、部長又村明仁跨洋主持的視訊，東野秀樹提到，雖然當地農產豐收，但銷售通路卻因疫情變得一團亂，大家無不期盼疫情快點過去，黃麗貞指太保近來極光哈蜜瓜熱銷到買不到貨，產銷狀況穩定，盡管農產銷售情況台日兩樣情，但彼此互相打氣，強調只要努力耕作，相信未來會愈來愈好。

(中時 )