中國債券通最新數據顯示，作為境外機構參與中國債券市場重要管道之一的債券通，11月交易活躍，總成交人民幣（下同）4,850億元，創單月總成交歷史新高。因標誌性的中美10年期國債收益率利差維持在240個基點（bp）左右的高位，以及人民幣匯率升值前景均增加境內債券吸引力。

按債券各類劃分，國債和政策性金融債占債券通成交的比例為44％和43％，二者合計占總交易量近九成。債券待償期中，7至10年佔比最高為31％，其他為一年以下占20％、1～3年占16％、3～5年占比22％、5～7年占比為9％、10年以上僅為2％。

交易最活躍的前五隻個券為：20國開10、20國債06、20國債08、20國債13和20國開15，成交金額合計1,962億元。

另外，11月債券通迎來首家南非投資者，服務範圍擴展至全球34個國家和地區。此外，本月有超過60家客戶完成入市以來首筆債券通交易。

(工商 )