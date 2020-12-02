國際疫情仍然相當嚴峻，中央流行疫情指揮中心日前宣布暫緩印尼移工入境2週，未來是否開放仍是個問號。勞動部長許銘春今（2）日受訪時表示，已經透過外交部尋覓到新南向國家中有合作意願的國家，預計明年可以簽MOU。

許銘春今上午前往立法院社福衛環委員會報告「長照機構勞動權益」並備詢，在會前接受媒體採訪時強調，暫緩印尼移工入境台灣2週是為了防疫安全、國人健康安全而做出的不得已決定，這確實可能會讓國內雇主帶來不便，但國內還有長照資源可協助雇主，也會有需要的雇主來幫忙媒合國內照護人力，承接目前人在國內的移工。

有些雇主所聘僱的移工在台年限到了，許銘春指出，到期者也可以申請延長在台年限，目前是明年3月17日以前可提出申請，有必要的話，會再延長。

由於印尼的「零收費」政策恐將費用轉嫁到雇主身上，勞動部也持續開發新的移工來源國，許銘春表示，透過外交部的協助，已經和有意願的新南向國家開過2次會，雙方有合作意願，將成立小組處理，希望明年可以簽MOU，最快希望2022年可以引進，但「因為這牽涉到外交談判，容我保留一下新的來源國」，但擴展新的來源國可以讓人力來源更多元，舒緩短缺壓力。

(工商 )