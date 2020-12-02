中國第二大智能手機製造商小米集團在完成香港有記錄以來最大的增發配售後，暫停了其香港股票的交易。

2日上午，小米集團發佈公告稱，公司股份和債券於12月2日上午九點零一分起短暫停止買賣，與該公司有關的所有結構性產品也同時短暫停止買賣。對此，小米向界面新聞回覆，不予置評。

外媒12月1日報導，其獲得的一份文件顯示，小米將增發10億股股票，以籌資31億美元，每股發行價區間為23.7港元至24.5港元，較週一收盤價26.15港元分別折價9.4％和6.4％。

根據相關條款顯示，小米還尋求通過一項七年期的可轉換債券籌資8.55億美元，比配股發行價高出55％，所得款項將用於搶占競爭對手華為的市占率。在美國對華為的制裁下，小米還試圖搶占華為在海外的高端市占率。

2020年以來，小米股價一直在上漲，較一年前上漲了146％。Gartner12月1日發布的研究報告顯示，今年第三季，小米以4,440萬部的銷售量首次超過蘋果，位居全球第三。

(工商 )