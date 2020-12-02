中央銀行總裁楊金龍赴立法院財委會審查110年度繳庫盈餘，針對立委關切房市買氣熱使得房價上漲議題，何時出手「打房」，他答詢強調，不要說是「打房」，央行是「打炒房」，未來如果房價上漲明顯，將會適時祭出選擇性信用管制。

楊金龍指出，房市是由需求及供給決定，其中有部份是合理的，但也有部份不合理，央行是要「打炒房」，先前也針對「紅單」部份密切關注，全力防止合理的部份向非合理的靠近，結果就會更不合理。因此，日前基於避免助長房價不合理上漲，找銀行至央行提醒注意。

楊金龍認為，銀行如果給投資客太高的成數將助長炒房，如果土建融貸款過高一樣助長躉地，因此銀行應負起企業的社會責任，籲請放款不要太過集中房地產，「這也算是一種超前部署」

至於何時會出手管控，楊金龍強調，如果從風險控管的角度來看，由於國內資金充沛，放款給房地產的風險相對比較低，因為有擔保品，但風險主要就在房價，目前行政院有成立小組針對房市問題評議，央行會全力配合，在適當的時機採行選擇性信用管制，條件上應就是「房價飆高」，但絕不會影響到首購族。

(工商 )