女山友北大武山受傷 黑鷹直升機緊急救護 11:312020/12/02 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 女山友北大武山受傷，空勤總隊黑鷹直升機救援。圖為空勤黑鷹直升機救援資料照，非當事人。（空勤總隊提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 徐姓女登山客攀登北大武山受傷，空勤黑鷹直升機清晨前往救護，將徐女送下山轉送醫院救治。 駐守在台東豐年機場的空勤總隊第3大隊第3隊表示，今天清晨5時許接獲總隊勤務中心通報，北大武山徐姓女山友身多處挫傷需緊急救護。 黑鷹直升機立即前往目標區將徐女運載至屏東縣長治鄉特搜大隊停機坪，由救護車轉送醫院救治，徐女挫傷造成行動不便，所幸沒有生命危險。（編輯：黃世雅）1091202 (中央社) #直升機 #黑鷹 #北大 #大武山 #北大武山 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國庫金雞母 不敵國際黑天鵝 04:102020/12/01 財經要聞 回收水再利用 新北校園年省14萬水費 04:102020/12/01 地方新聞 我見我思：魏國彥》城市的終極災難 20:172020/12/01 名家 天上掉活人 國道駕駛嚇歪急閃 04:102020/11/30 社會新聞 影》雲南景區人員從高空熱氣球掉落而亡 恐怖墜地瞬間曝光 22:072020/11/30 兩岸 城市的終極災難 04:102020/12/02 時論廣場 痛打一帶一路？ 川普下台前狂拉黑陸企 拜登卻躺槍 20:512020/12/01 財經 石碇煤山小旅行 大啖靈芝風味餐 04:102020/12/01 地方新聞 黑鷹副駕新婚1年殉職 妻帶他照片完成鐵人3項 陳彥博陪跑感動哭 13:182020/11/30 政治 不甩周一走勢疲弱！美期指漲逾300點 疫苗股盤前大漲 20:052020/12/01 財經 社會熱門新聞 結婚淘金術1／清大渣男狂娶6妻當提款機 離婚也甩不掉他還用性愛片勒索 - 社會 高雄下水道沼氣害2命 工人妻搥胸崩潰癱倒急診室 - 社會 「西螺羅志祥」被騙吞威而鋼 遭138公斤乩童口交崩潰提告 - 社會 「憨慢」用電腦 調查官請假出國違反國家機密保護法不起訴 - 社會 鴻海尾牙爽中10張股票 男隔月退休上百萬飛了 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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