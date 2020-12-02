徐姓女登山客攀登北大武山受傷，空勤黑鷹直升機清晨前往救護，將徐女送下山轉送醫院救治。

駐守在台東豐年機場的空勤總隊第3大隊第3隊表示，今天清晨5時許接獲總隊勤務中心通報，北大武山徐姓女山友身多處挫傷需緊急救護。

黑鷹直升機立即前往目標區將徐女運載至屏東縣長治鄉特搜大隊停機坪，由救護車轉送醫院救治，徐女挫傷造成行動不便，所幸沒有生命危險。（編輯：黃世雅）1091202

(中央社)

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