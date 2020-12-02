恐怖情人演變成社會案件的情況愈來愈多，不少專家建議情感教育應該從小教起，台灣性別平等教育協會分享了國小四年級學生寫的告白信與拒絕信，其中一名學生以高EQ的婉拒同學的告白，讓網友們大讚情商太高了。

台灣性別平等教育協會在臉書貼出小學生們寫的情書，有人用李白的詩「床前明月光，疑是地上霜…」表達愛意，其中一封信更寫「我已經愛妳很久了，我覺得你很優秀，我永遠會保護你，只愛你一人，所以請你跟我交往，就算不喜歡我也沒關係，我們也還是好朋友，不會強迫你。」下面還附選項讓對方任選，做朋友也沒關係。

小學生們高EQ的告白信獲得網友們讚賞。(翻攝自 台灣性別平等教育協會FB )

而拒絕信中，小學生們也很真誠地拒絕別人的愛，其中一封信寫道「雖然無法與妳在一起，但是能有這麼一次經驗，我真的很開心，妳的眼光很好，我的優點一下子就被妳看穿了，那封情書，是我美好的回憶。」被網友們大讚，「這情商太高」、「太猛了」。

這位小學生在拒絕信上寫著，「我真的很開心，妳的眼光很好，我的優點一下子就被妳看穿了。」(翻攝自 台灣性別平等教育協會FB)

網友看完小學生們的信後直呼太猛，不僅懂得用不強迫人的口吻，就算被拒絕也沒關係的態度，高EQ的表達實在很厲害，網友紛紛表示「『想選什麼都可以』太可愛了吧～」、「好有意義，好感動」、「床前明月光..我笑了，好可愛喔」、「不傷和氣，很有誠意、格調的回覆」、「好有風度」。

(中時新聞網)