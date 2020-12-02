日經開漲近百點後，獲利賣壓湧現。經過激烈多空交戰，交易約一小時，大盤被壓至平盤以下，最低一度跌至26695.28點。自此一直到早盤結束，指數都無法由黑翻紅。日經225指數早盤收26756.37點，下跌31.17點，跌幅0.12%。東證股價指數早盤暫收1772.87點，上漲4.49點，漲幅0.25%。

日經在上(1)日多頭買盤進駐下，收在1991年4月以來逾29年半新高，同時也寫下泡沫經濟破滅後最高紀錄。但早上買盤卻呈現意興闌珊現象，多頭似乎露出疲態。

早盤弱勢股方面，人力派遣業者瑞可利(Recruit)跌3.42%，雅瑪多控股(Yamato Holdings)跌2.59%，鈴木汽車(Suzuki)也跌2.06%。

至於強勢族群，電氣設備廠藤倉(Fujikura)大漲7.13，東京巨蛋 (Tokyo Dome)漲4.37%，古河電氣(Furukawa)也漲1.77%。

(時報資訊)