中天短時間訂閱率就高達150萬人，台中市議員冉齡軒今天在市議會質詢時，疾呼全民挺中天；她說短時間訂閱率就高達150萬人，足以代表廣大的人民新聞需要自由，言論新聞不能一言堂，也不是NCC七個委員就能決定；如果硬要關中天，NCC七位委員就應該要下台。

冉齡軒指出，從150萬人訂閱率就是挺中天，就是人民必須要言論自由，不是七位委員就能決定，如果硬要關中天，就應讓七位員下台，甚至中央決策者要負完全責任。150萬人訂中天，他們都是知識份子；有些老人家不知道如何訂閱，如果知道訂閱會有更多人挺中天。

冉齡軒表示，我們一定要保障中天言論自由、不要關台，保障人權、給於工作權利，否則中央及NCC七位委員的蠻橫應該讓他們下台，他們是領我們的薪水，新聞不能一言堂；她在地方上聽到很多不滿的聲音，台灣已走向民主自由的國家，不要因為選舉影響國人的權利！

冉齡軒強調，我們是有人權的國家，我們必須要真正來捍衛言論自由，讓新聞不能一言堂！強烈反對中央關中天，力爭言論自由權。

(中時 )