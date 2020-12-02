又是酒駕惹禍！ 護理師遭撞重傷 全家頓失經濟支柱

台南市安南區1日凌晨1時許發生重大車禍，溫姓男子無照酒駕撞上下班正騎車回家的鍾姓護理師，鍾女重度昏迷命危，台南市議員林燕祝2日上午陪同鍾母到醫院探視，直言鍾女是家經濟支柱，急需外界援助，鍾母淚崩，哭訴最大心願是女兒趕快好起來。

鍾家有兩女一兒，鍾父當道士打零工，大姊結婚懷孕無業，小兒跟著父親當學徒，21歲鍾女是2女兒，學生時代就當工讀生每天做3種工作金援全家，去年9月剛到安南醫院服務，在消化科擔任護理師，是全家主要經濟支柱。

台南市議員林燕祝（右）與車禍受傷護理師家屬討論後續處理事宜。（程炳璋攝）

鍾家原本是社會局列管低收入戶，因為鍾女去年擔任護理師工作，鍾家被解除低收入戶資格，鍾女出意外，鍾家又陷入經濟陰霾，醫師告知鍾家，未來治療這條路上恐是筆龐大負擔。林燕祝已要求社會局緊急介入，重審鍾家低收入戶資格，給予急難救助，並提供代收款專戶帳號，呼籲社會各界援助

鍾女目前重度昏迷，左手腕、右大腿與臉皆骨折，右鎖骨下動脈損傷加上腦部水腫，神經外科醫師程正鑫評估還有1周的危險期，緊急先動腦手術搶救生命，日後再決定四肢手術。

哭紅雙眼的鍾母表示，女兒喜歡喝湯，最近天氣冷，她在家煮雞湯，給女兒帶回宿舍喝，沒想到女兒回宿舍途中發生意外。

鍾母1日凌晨接到警方電話，連夜趕到醫院，醫師原本告知女兒到院時已無呼吸心跳，瞳孔放大，她幾乎心碎絕望，幸好有搶救回來，她表示，現在最大心願是女兒趕快好起來。

林燕祝認為，酒駕等於殺人，只是取締不是長久之計，建議未來該修法，加重酒駕傷人的刑責，達到遏止的效果。

鍾母表示，肇事者沒有逃逸，並有報警，自己並非無法原諒，但希望對方出面討論後續處理。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障

(中時 )