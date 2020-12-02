新北市一間肉羹店張姓老闆明知女店員小妤（化名）為同性戀，2018年為逞小頭慾望，以要聊心理學為由，邀約下班喝酒，並趁小妤喝醉後，將生殖器塞入她口中，失敗後竟直接硬上，小妤受辱怒告上法院。新北地院一審依強制性交判3年8月，經上訴二審加重改判3年10月，仍可上訴。

據悉，2018年一間肉羹店張姓老闆，在臉書社團「我是新莊人」發布徵人訊息，小妤應徵到工作後，主要在店裡洗碗、備料、幫忙上菜等，上班期間小妤曾向老闆坦承是女同性戀，且交往中的女友也常到店裡接她下班，之後張男行為開始有點奇怪，因此被害女子的女友，便找其親弟到該肉羹店上班。

日後張姓老闆突然要求女友的親弟提早下班，關店後向小妤表示「要教怎麼滷肉」，騙上樓後開始強迫女子喝酒，又說要到床上聊心理學，小妤因當天身體不適，很快就不勝酒力。

張男見狀立刻將生殖器強塞入小妤口中，但未能如願，竟不放棄直接脫光女子衣服，沒戴套直接硬上，事後還逼問「爽嗎」、「喜歡嗎」。受害女子事後向女友哭訴，整起事件才隨之曝光，並報警處理。

新北地院一審審理期間，張男否認犯行，辯稱兩人是兩情相悅，而法官不採信，怒斥張男明知小妤是同性戀卻仍逞私慾犯案，身為老闆卻未照顧體貼員工，不尊重被害者自主權，最後依強制性交罪判處張男有期徒刑3年8月。

案經上訴，高院二審認定，張男犯後態度不佳，且言詞狡辯，因此加重刑期，’改判刑3年10月，全案可上訴。

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(中時新聞網)