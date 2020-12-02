今年香港交易所最受矚目的港版那斯達克「恒生科技指數」在台灣也可以買到，由統一證券發行的「統一恒生科技指數ETN」（020021）於12月2日上櫃掛牌；該指數包括30檔港交所創新科技巨頭企業，依據回測資料今年以來總報酬達78％，遠遠擊敗恒生指數；「統一恒生科技指數ETN」發行價10元，投資人可直接於市場上用台幣投資港交所最重磅的科技股。

恒生科技指數成分股包含A（阿里巴巴-SW）、T（騰訊控股）、M（美團-W）、X（小米集團-W）以及京東集團-SW（09618.HK）、舜宇光學（02382.HK）等中概科技龍頭，依據回測資料，該指數總報酬今年以來達78％，2年累積報酬也達115％，大幅超越恒生指數以及恒生中國企業指數，晉升為港交所三大旗艦指數。

有「港版那斯達克指數」之稱的恒生科技指數於今年7月27日推出，以中國新經濟科技龍頭為特色，追蹤包含互聯網、金融科技、雲端、電子商貿、數字化等概念股；獨特的快速納入機制，可以快速捕捉海外赴港上市的中概股以及獨角獸的增值機遇。依據港交所資料顯示，該指數成分股市值佔港交所主板市值約四成，第三季港交所成交量前十名的股票，成分股即包辦前五檔。

統一恒生科技指數ETN為全球第一檔追蹤恒生科技指數的ETN，更是香港以外第一檔以恒生科技指數為標的的ETP（Exchange Traded Products）；統一證券表示，這檔ETN發行價10元，成本不高卻可以直接在台股市場一次投資港交所最具代表性的前30檔創新科技股，不須開立複委託帳號買香港的ETF；且不同於ETF必須將匯差、追蹤誤差及管理費用等成本由投資人負擔（從基金淨值扣減），ETN發行者會自行吸收交易過程中產生的成本，只酌收年管理費。

櫃買中心提醒指出，ETN為不保本商品，到期時或到期前投資人可領回的金額，可能因市場波動、發行人的信用風險等因素而低於原始投資本金。投資人在買賣ETN前應詳閱公開說明書，充分瞭解ETN之特色、投資成本費用及風險，並須簽訂風險預告書。

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