中國外交部發言人趙立堅推特假圖事件餘波蕩漾，澳洲總理莫里森昨天上中國社群媒體「微信」批評中國政府，但也表示，與中國人民的友誼，不會因為這起外交齟齬受到影響。

趙立堅11月30日在推特放上澳軍持刀架在阿富汗兒童脖子上的假圖片之後，莫里森要求中方道歉遭拒。

莫里森（Scott Morrison）昨晚在微信（WeChat）寫道，這起因為圖片引起的外交齟齬，「不減損我們對澳洲華人社群的尊重和感謝，也不影響我們和中國人民的友誼」。

他捍衛澳洲針對特種部隊在阿富汗行動的戰爭罪調查處理，表示澳洲能以透明的方式，處理這種「棘手事務」。

澳洲先前表示，將有19名軍人因殺害無武裝阿富汗囚犯與平民遭到刑事起訴。

微信10月間對澳洲政府調查指出，微信在澳洲的每日活躍用戶多達69萬，而截至今天上午為止，莫里森昨晚的訊息已有5萬微信用戶閱讀。

(中央社)