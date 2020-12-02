中共中央機關報《人民日報》海外版官方網站「海外網」2日報導，美國美中經濟與安全檢討委員會（USCC）於當地時間1日向國會發表年度報告，在香港章節攻擊和指控「一國兩制」及《香港國安法》；甚至建議美國政府為香港市民「掃除取得簽證的障礙」、廢除對香港特殊待遇等。為此，港府2日發表聲明，堅決反對報告中的不實指控，促立即停止干涉香港事務。特區政府表示，不會被外國不合理實施的所謂「制裁」嚇倒。

報導引述特區新聞公報，香港特區政府2日強烈反駁美中經濟與安全審議委員會發表的報告，堅決反對其在香港章節中作出的無理攻擊和不實指控。

公報稱：香港特區是中華人民共和國不可分離的部分，是一個享有高度自治權、直轄於中央人民政府的地方行政區域。特區政府嚴正促請美國尊重國際關係的基本準則，立即停止干涉特區的事務。「這報告是美方繼美國國會通過一系列針對香港特區的法律後，又再明目張膽地干預香港事務的活生生例子。美方以人權、民主和自治為藉口，推出一連串措施，藉香港問題製造事端以打擊中國，做法虛偽。這些毫無根據及不公的政治手段不但徒勞無功，反而會損害港美之間的關係及美方自身的利益。」

港府發言人表示，「我們絕不認同報告中抹黑《香港國安法》的評論。國家安全屬於中央事權，每個國家都有權利和義務維護其國家安全，無論該國家是實行單一體制還是聯邦體制，國家安全立法都是由中央政府而非地方政府所進行。制定具有域外效力的國家安全法律亦完全符合國際慣例。美國有多項廣泛維護國家安全的法律，其執行機構都屬聯邦機關，而亦有條文具有域外效力。委員會對香港國安法的攻擊突顯其雙重標準。」

公報稱，「報告指香港國安法無視香港市民的權利和自由，或削弱特區享有的高度自治，完全是錯誤與偏頗的」，發言人稱，「我們必須強調，沒有人可以犯了法而不用面對法律後果。」

就報告中有關香港作為國際金融中心的錯誤論述，特區政府發言人指出自從香港國安法實施以來，香港的金融市場和聯繫匯率制度保持平穩、運作有序。

發言人說：「特區政府有堅定的決心與能力，維護香港的長期繁榮穩定及金融安全，令投資者可以安心在香港營運。在一國兩制的優勢下，香港可抓緊內地持續改革開放所帶來的巨大機遇，同時與國際規則和標準接軌，作為國際金融中心地位不會改變。」

(中時 )