管理4.8兆基金的勞動基金運用局近日傳出有游姓組長涉貪一事，引發社會嘩然，勞動部部長許銘春今天坦言，2016年時接到匿名檢舉，政風處當時調查指出其交友廣闊、飯局較多等情事，但經訪查後無具體事證，因此列為高風險對象。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天針對「長照機構勞動權益保障」議題，邀請勞動部等部會專案報告。

立委蔣萬安表示，2016年游前組長就列為高風險名單，如果當時有實質調查，或許早就可以調查出來他有違法情事。

勞動部政風處處長古嘉諤表示，曾接到針對游前組長的匿名檢舉，啟動內部員工、外部業者訪談，但查無具體事證，因此列為高風險對象，但回過頭來檢視匿名檢舉，「有部分與此次事件有關連」。

許銘春表示，風險報告書中提出游前組長的交友廣闊、飯局比較多、有實際去查但沒有具體事證，此次事情事發後基金局局長蔡豐清已經自請處份，但她要求蔡豐清要配合檢調調查，待事件釐清後如果督導不周情事會來處理，「預計2周內提出相關檢討」。

(中時 )