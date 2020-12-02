台中火車站交錯著相聚與離別的記憶」獲得入圍。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市研考會主委吳皇昇表示，地方創生最需要品牌特色的經營，台中這次有多個行政區入圍就是對台中地方創生政策的極大肯定。（盧金足攝）

柳川打造具有文化傳承與生活創新的區域獲得肯定。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

全球品牌管理協會主辦「台灣城鎮品牌獎」入圍名單揭曉，台中市中區、西區、外埔區及后里區等四區入圍，研考會主委吳皇昇2日表示，地方創生最需要品牌特色的經營，台中多個行政區入圍，如中區以「在中區散步是悠閒而奢華的姿態；台中火車站交錯相聚與離別的記憶」獲青睞，地方創生的城鎮品牌獲肯定。

「發展台中的軟實力！」研考會指出，「台灣城鎮品牌獎」9日頒發台灣城鎮品牌金獎、銀獎、銅獎及六項特別獎，台中市地方創生所展現的活力與生機備受矚目。

吳皇昇表示，這是繼向中央成功爭取霧峰生態園區1080萬經費補助，以及「城鎮之心」計畫補助6個優先區的3440萬元的硬體建設，地方創生的城鎮品牌脫穎而出。

研考會指出，「台灣城鎮品牌獎」今年已經是第三屆舉辦，主辦單位期望透過這個獎項鼓勵地方運用品牌創意發揮在地能量。

中區以「在中區散步是悠閒而奢華的姿態。車站則是交錯著相聚與離別的記憶」獲得入圍；外埔區則以品味外埔為主軸，分別介紹區內的文化、藝文等特色品味獲得認同。

西區以區內的千年茄苳公樹與綠川、柳川、梅川、麻園頭溪的四條河川為識別，打造具有文化傳承與生活創新的區域也獲得肯定；而后里區主打「好馬上路、后里領先」的標誌，凸顯該區的行政特色，並配合薩克斯風產業與人文風情，獲得評審青睞而入圍。

研考會鼓勵推動地方創生的行政區踴躍參賽，將地方創生與產業品牌相互結合發揮出加乘的效果，導入USR及CSR資源協助各區創生，讓地方創生成為帶動區域未來成長的動能，達到「均衡台中、新好生活」目標。

(中時 )