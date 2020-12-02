因應橋頭科學園區未來發展，民進黨立委邱志偉要求台糖公司展開出租住宅評估計畫。台糖近期提出評估報告指出，目前已經通過可行性研究報告，近期將送董事會審議，配合橋科設廠住宅將在2025年6月完工，可以提供180間住宅供租屋民眾使用。

邱志偉表示，橋科預計明年底提供科技廠商選地，在科技廠完成投資設廠、員工大量進駐後，勢必有大量的住宿需求，因此請台糖先進行規畫，興建出租住宅，以因應人力進駐所需，台糖也提出規畫期程，通過可行性評估報告後，後續將照期程推動，在2025年就能提供住宿使用。

台糖說，基地目前規畫在橋頭區白樹路竹林街口、橋頭區公所後方，生活機能便利，總面積約848坪，預計興建地下1層、地上6層樓的集合式電梯住宅，其中地下室規畫49格停車位，1樓為10間店面，2樓以上共有140間獨立套房、30間家庭式房型提供租賃。

不過，台糖也指出，由於目前科技廠設廠、營建業人工需求量大，到處都出現缺工現象，還要克服缺工問題以利工程推動。

(中時 )