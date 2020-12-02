行政院前發言人丁怡銘被控違反食安法，周日至北市中正一分局應訊，過程中分局長陳明志疑為丁怡銘掩護引發爭議，陳明志的女兒陳侑敏護父心切，在個人社群平台怒嗆媒體，結果遭起底，在父親陳明志擔任北市交通大隊長期間，北巿交大4支宣傳片都由陳侑敏的男友工作室承接，網友也發現陳侑敏是小有名氣的YouTuber，在影音平台有2萬名粉絲。

陳侑敏的YouTube頻道有2萬名追蹤者，IG也有逾7千名追蹤者。她常藉由影片分享飼養兔子的日常，雖然稱不上是獸醫的專業，但內容貼近生活，內容不乏照顧細節、生活點滴，讓她快速累積人氣，而頻道中除了兔子、生活影片外，並未有其他商業合作影片。

據悉，陳侑敏大學念世新大學傳播管理系，因此對影片編輯相當有概念。父親陳明志是中正一分局局長；母親則是內湖分局人事室主任。

陳侑敏在護父護出問題後，又被起底，去年父親陳明志擔任北市交通大隊長時，曾拍4支宣傳影片，影片短短3分鐘，開價2萬5000元，全由陳侑敏男友林恩佑工作室拍攝，陳侑敏則擔綱演出，被外界質疑「自肥」；北市交大則指，依採購法規定，10萬以下無須公開招標。

(中時新聞網)