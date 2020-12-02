行政院長蘇貞昌昨在立法院答覆進口萊豬議題表示，「上周到屏東的信功豬肉，他還是國民黨中常委，他很支持欸」，遭信功實業公司董事長楊博仁打臉，澄清未支持萊豬進口。對此，國民黨團今天痛批，蘇揆企圖拉所有牛肉豬肉產業的廠商背書，嚴重影響業者聲譽，非常不道德，形同「丁怡銘事件2.0」，除要求蘇揆道歉，黨團將以社維法提告蘇揆發布假訊息。

國民黨團總召林為洲說，信功實業公司號稱是肉品加工界的台積電，昨天蘇貞昌竟然說「連國民黨中常委經營的信功實業，都支持開放萊豬政策」，企圖把所有牛肉豬肉產業的廠商抓來背書，嚴重影響業者聲譽，非常不道德，信功實業隨即發聲明強調不支持萊豬進口。

國民黨團書記長林奕華說，蘇貞昌昨天搬出信功支持萊豬政策的說法，可看出稱冠軍牛肉麵使用萊牛的前政院發言人丁怡銘只是墊背，這絕對是行政院的整體看法，蘇揆昨日上演的是「丁怡銘事件2.0」。

林奕華表示，冠軍牛肉麵的下場就是被檢舉、查水表，他們也擔憂信功會不會被找各種麻煩、被用放大鏡挑毛病，呼籲政府不要拿公權力欺負一般老百姓。

國民黨團首席副書記長鄭麗文指出，為了支撐錯誤政策，蘇貞昌自圓其說，不惜把台灣優良產業通通拖下水，讓長期優良的食品加工廠通通淪陷，現在還沒進口萊豬就全部陣亡，連神明都敢騙得蘇揆，真的是惡行重大、慣性說謊，不要拉台灣人和錯誤政策一起陪葬，難道蘇揆不需要出面道歉、鄭重澄清嗎？

「蘇貞昌還做得下去嗎？」，林為洲指出，蘇貞昌此次不只道歉而已，由於官員備詢時沒有言

論免責權，對於蘇揆發布假訊息，黨團將正式提出告發。藍委賴士葆也說，蘇貞昌違反社維法、食安法，應比照丁怡銘事件處理，呼籲檢調勿枉勿縱，「不能因為貴為院長就不敢約談他」。

藍委洪孟楷砲轟，綠委從上周自願成為行政部門護衛隊，到昨天變成蘇揆的啦啦隊，民進黨團應向屏東豬農道歉，萊豬進口的那一天，就是政府下台的那一天。

(中時 )