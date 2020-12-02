財委會立委針對新台幣匯率提出質詢，央行進場調節干預匯率，是否會被美國列入匯率操縱國？央行總裁楊金龍答詢說，如果美國原本的三大條件沒有改變，台灣符合二項，可能會進入觀察名單。

楊金龍表示，針對美國匯率報告的匯率操縱國，原規定是三大條件，如果規定沒有改變，台灣有二個條件符合，有可能會列入觀察名單，「但央行會跟美國再好好溝通」。美國匯率報告依過去的時程，大多是在每年的4月及10月各公布一次，今年至目前都沒公布。

楊金龍指出，傳產業者認為新台幣升值影響業績，針對他們的意見，央行FB（臉書）上有做說明，並非新台幣匯率的影響，主要是因為國際需求下降，導致傳產不佳。今年以來，新台幣匯率升值幅度與韓元差不多，新加坡幣則是貶值。

立委針對先前傳出央行針對新台幣匯率升值，去函向金管會求救，調高壽險業海外投資上限，增加美元需求。楊金龍重申，並非密函也非緊急去函，主要是回覆金管會針對房地產的來函，「順便」提及壽險業海外投資的規定，舉例日、韓都調高上限。

楊金龍強調，央行調節匯市的工具，包括匯市失序時直接進場調節，「這是很大的工具」，其次若疑有外資炒匯時，會找外資來談，還有匯市交易的即時通報系統等。針對市場預測2021年第四季新台幣匯率會至27.5元，「這個做為參考就好，匯率很難預測」，投資銀行的看法其實好壞參半，畢竟未來1個月、3個月的匯率都無法估計，如何預測到2021年第四季。

立委並就監察院發函給央行關切匯率，認為央行為獨立機構，監察院的手不應伸到匯率來，「央行做到流汗，被嫌到流爛（口水）」。楊金龍證實，監察院有來函，「了解匯率情況而已」，及在什麼情況下進場調節，回覆強調央行職責是維持匯率穩定。

(工商 )