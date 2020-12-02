吊橋大王林枝木一生奉獻造橋，全台一半以上的吊橋都出自其手，這樣的職人精神不僅影響其子，曾任國史館台灣文獻館長的林金田以繪畫方式重現吊橋魅力；現在也觸動他的孫子—林仲彥，以新穎的科技空拍，跨越三代記錄吊橋的前世今生。

林仲彥說，大約小學3、4年級以前，林枝木尚在人世，曾和爺爺與父親到過造橋現場，但當時僅有依稀的印象。直到一次在內灣老街旅遊，走過內灣吊橋時，他突然意識到這是爺爺造的橋，萌生起攝影記錄的念頭。

林仲彥的工作與創作有關，決定使用空拍機來拍攝吊橋，他說一開始工作和在職進修都忙，並沒有多想，但在錄製南投縣水里鄉的永興吊橋時，他卻感觸良多。

回憶當時的情景，林仲彥說，永興吊橋（1979年完工通車）已被判定為危橋，在水里偏遠的砂石場，即使看網路地圖也很難找到。他到現場發現吊橋多處破損，甚至有點擔心行走的危險性；就在他過橋時，突然身旁有工人，刷！的一聲騎機車經過，當下他十分震撼！這樣危險的舉動，卻讓他感受到爺爺的吊橋仍持續對地方聯外交通有所貢獻。

「吊橋人生」與「吊橋之後」是林仲彥拍攝的Youtube節目，他沒有一定要達成多麼厲害的點閱量，只希望為家人和台灣，記錄逐漸凋逝的吊橋回憶。

(中時 )