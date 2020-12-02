資深藝人曹西平，經常在臉書透露近況或與粉絲互動，不過日前卻在臉書發文不想與沒水準的死網友筆戰，因此想關掉用了10年的臉書，不過卻又捨不得力挺他多年的粉絲，讓他感到進退兩難。

曹西平表示從不會使用電腦，到學會打字自拍截圖，更進步到把照片製作成影片配上音樂，藉此用臉書紀錄所有大小事情，轉眼間就過了10年時間，雖然每天反覆發文自拍會感到疲累，不過想到關心他的粉絲朋友，就有動力持續下去，但又不想跟沒水準的網友筆戰，因此興起了想要關閉用了10年臉書帳號的念頭。

四哥ㄧ直在想我要不要揮別臉書 到今天寫了整整十年了 從不會電腦到學會打字自拍截圖 下載把照片製作成影片配上音樂 把所有的照片合成ㄧ起 等等，，，，整整10年了 每天不斷的發文拍照 大小事情都在臉書紀錄著 有開心有難過也有氣憤 捨不得對我這麼... 由曹西平的粉絲愛團發佈於 2020年11月29日 星期日

曹西平表每天有很多事情要做，也有自己的人生路要走下去，因此沒有時間浪費在這些人身上，畢竟自己也不想當那樣子的人，每天渾渾噩噩的過一生，因此才有意將用了10年的臉書關閉，不過卻被友人訓斥：「你是天生藝人，你怎麼可以關閉臉書，這是萬萬不可以的」。

對此網友紛紛留言：「幹嘛要讓小人計謀得逞，不要讓不開心的人事物影響了生活」、「不可以關啦，每天都很勵志的，不要管別人言語生活，還會有第二個10年」、「四哥千萬不可以關閉臉書喔，很多粉絲都會擔心四哥現況是否安好」。

(中時新聞網)