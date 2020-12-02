金雞影展青年短片季，有6部影片獲得公開播映的機會。（主辦單位提供）

第33屆大陸電影金雞獎於廈門落幕，劉德華、謝霆鋒等重量級藝人參加，在大陸發展的台灣演員陳立農也趕赴盛會；金雞港澳台影展的海峽兩岸青年短片季，由知名導演寧浩和劉德華頒獎，青年導演們並參加了為期5天的訓練營。

寧浩是今年青年短片的評審主席。劉德華在為獲獎青年電影人頒獎時表示，「看到我們的電影、導演、劇本都越來越好，特別開心。希望未來中國電影能越來越好。」

以短片《九孬》獲得榮譽表彰的青年導演王蕭雪代表致詞，他表示，這個時代的青年創作者是幸福的，對現實的思考、對電影的熱情及對夢想的執著，能夠讓這一代青年電影人創造出屬於他們的新浪潮。

今年港澳台青年短片選出10部風格不同的電影短片，有青春與衰老的對話，也有傳統和現代科技之間的對撞，兩岸青年電影人通過不同視角的意象和故事，觀察和呈現自己眼中的世界，以迥異的影像風格展現各自對生活及電影的理解。

大陸導演蒲巴創作的短片電影《尋牛》、劉鎧齊《澡堂鼓手》、陳筠《颱風來之前》、劉曉黎《蒙太奇》、王資穎《二手森林》和台灣導演朱岩蘭的作品《一起一起》作為優秀影片代表，獲得在影展中公開播映的機會。

首屆海峽兩岸青年短片季，是今年金雞港澳台影展首度設立的項目，面向海峽兩岸大專院校、影視機構、青年導演及跨領域影像創作者展開短片徵集。首屆征片主題為「傳承」。

金雞青年導演訓練營從11月23日開營，十佳短片團隊創作者與行業前輩導師面對面交流，學習更多創作技法，傳承電影精神。

(中時 )