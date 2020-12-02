美股周二包括標普500指數、那斯達克指數、費城半導體均創下歷史新高，台股今早台積電(2330)一度上攻500元，帶量指數創下13980點新高，雖台積電壓回致漲勢未再進一步，面板及DRAM股全面大漲支撐指數維持高檔。

投資人看好新冠肺炎疫苗即將提供施打，以及中國製造業數據意外強勁，提振市場對經濟將快速復甦的信心，周二美股標普500指數與那斯達克指數雙雙創下歷史新高，道瓊指數盤中一度收復3萬點大關。

周二收盤，道瓊工業指數漲185.28點或0.63%，為29,823.92點，盤中最高漲逾400點，升至30,083.31點，改寫歷史盤中高點。標普500指數收漲40.82點或1.13%，為3,662.44點，那斯達克指數漲156.37點或1.28%，為12,355.11點，均創下歷史新高。

台北股市今天開盤漲84.84點，加權股價指數為13970.51點，早盤最高13980.49點。

美股大漲，台積電ADR大漲近4%並再創新高，台積電股價跳空開高9.5元至499.5元，一度觸及500元關卡後壓回，但盤中維持上漲，台股也呈現高檔震盪。

預期明年記憶體業景氣復甦，南亞科(2408)在法人買超下帶動股價續揚，今早包括旺宏(2337)、華邦電(2344)等股價仍向上走高，下游模組廠威剛(3260)亦帶量上攻。

面板報價續漲，法人聯袂大買友達(2409)、群創(3481)，今早股價續攻。

台股今早持續由電子股領軍，台積電坐鎮穩盤，面板及DRAM股全面持續大漲，台股量能續旺，做好進一步衝關14000點的準備。

(時報資訊)