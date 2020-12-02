日系外資針對群聯出具最新研究報告，看好群聯(8299)2021年營運在eMMC、PCIe Gen-4等帶動下，持續樂觀，也將維持高股息配發率。

日系外資表示，儘管群聯今年的高獲利表現，一部分來自於其業外出售KSI和合肥兆芯，但展望2021年，受益於持續性的市場需求，預估營收將持平或小幅增長，且遊戲機今年開始採用SSD，均可以支撐群聯派發高股息，派息率為50~60%。

針對NAND市場，群聯認為，華為禁令發布後，第四季可望有來自非華為手機廠的訂單，但日系外資表示，須留意由於回補庫存而導致的雙重預訂，故明年第一季、第二季恐潛在晶片的庫存調整。

日系外資表示，群聯認為其eMMC收入將在2021年顯著增長，主要原因就是基期較低，某些智慧手機對eMMC的需求強勁，儘管晶圓緊張，但仍返回使用eMMC而不是UFS仍導致出現供需缺口。

另外，群聯也將在PCIe Gen-4上擴大市場範圍，群聯領先業界推出了PCIe Gen-4， 其有助於幫群聯贏得了更多客戶，群聯也將力拼在2025年力拚消費規模達160億美元。

(時報資訊)