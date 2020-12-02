中央銀行總裁楊金龍今（2）日赴立法院財委會備詢，立委關心央行是否會打房？國民黨立委曾銘宗質詢，在什麼情況下，央行會祭出選擇性信用管制？房價飆高就會實施嗎？楊金龍回應：「央行應該說是超前部署，目前是要打炒房，不是打房」。

楊金龍說，銀行業也應該要注意資源配置問題，是否助漲房價不合理上漲。若銀行針對投資戶及土建融給予非常高成數，也沒有控管資金流向，就會有助漲囤房、囤地嫌疑，希望銀行顧及企業社會責任，資源不要太集中於房地產，引發炒房炒地嫌疑。

楊金龍表示，大家不要說是打房，基本上房價上漲有部分有其需求供給決定，有部分是合理，有部分也有不合理地方，「目前是要打炒房」，內政部也在查預售屋及紅單交易。

央行何時要祭出選擇性信用管制？楊金龍表示，其實若從風險控管的觀點來看，房貸業務多數有抵押品，風險控管是沒有問題的，現在問題是在房價。針對高房價部分，行政院下有小組共同解決房價過高問題，央行會配合行政團隊在「適當時機採行信用管制」。

(時報資訊)