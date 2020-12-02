福斯集團最高會議在周二避開了對執行長迪斯(Herbert Diess)任期延長的討論，化解了領導高層隱約的危機。

據熟悉內情人士告知路透，本周稍早，該全球第一大汽車製造商執行長迪斯要求提前延長其任期合約，作為其改革努力的一種信任投票；而目前幾個主要股東反對該行動。

一熟知內情人士透露，執行委員會絕不會被迫做出決定。

在周二會議開始前，迪斯概述了其改革願景，表示他可以成功改革德國的業務。意指其並沒有忽視福斯工會的力量。

目前福斯集團董事長為潘師(Hans Dieter Poetsch)，其亦為保時捷控股執行長，包括保時捷(Wolfgang Porsche)等保時捷家族的董事目前控制著福斯集團多數股權。董事長發言人指出，家族成員將繼續支持迪斯。

迪斯在2015年離開BMW集團，並在福斯柴油醜聞事件後接下福斯集團執行長工作，進行改革，並推出730億歐元電動車投資計畫。

分析師指出，福斯潛在危機顯示該車廠改革的困難，勞工代表控制了約半數的董事席位，地方政治人物握有20%的投票權。

德國企業通常在管理層主管成員的合約到期前一年，菜討論其合約展期的問題。執行長迪斯在工會主管Osterloh反對其改革之後，對董事會提出提前展期的要求。

(時報資訊)