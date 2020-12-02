訊聯(1784)、三軍總醫院「慢性傷口細胞治療」再傳捷報，八旬阿公脂肪幹細胞立大功，僅花6週的時間就癒合一年多好不了的傷口。訊聯董事長蔡政憲博士表示，訊聯投入間質幹細胞治療慢性傷口癒合，從動物實驗一路走到《特管辦法》通過、糖尿病友接受細胞治療後傷口快速癒合這一刻，足足花了14年。過去醫界對糖尿病足造成的困難傷口也束手無策，親眼見到王伯伯歷經4次植皮無效、透過細胞治療卻奇蹟般再生皮膚，傷口越縮越小的歷程，團隊深受感動，從始終不癒合到傷口加速癒合方便照料、從截肢到不用截肢，代表全國有51萬的慢性傷口家庭，以及76萬個長照需求家庭，能有治標治本的新興醫療選擇！

慢性傷口照護是各國普遍且代價高昂的問題，2018年美國約有570萬人受慢性傷口疾病所苦，據Fortune Business Insights報告指出，全球慢性傷口護理市場規模2027年預計將達到163.6億美元，2020~2027年複合年增長率(CAGR)為6.2％。

衛福部常務次長石崇良表示，台灣2025年將進入超高齡社會，65歲以上人口逾20%，加上逐年攀升的長照褥瘡傷口、周邊動脈阻塞疾病族群、意外傷患，慢性傷口照護已成醫療的沉重負擔，面對這場重要的戰役，必須進行妥善的資源配置，衛福部兩年前積極推動《特管辦法》，正是有鑑細胞治療近年發展迅速，尤其是再生醫學、組織修復，對病患有具體幫助，長遠來看或許是理想的醫療選擇之一，例如長照需求76萬人，每人每月平均花費達4-5萬元，如果細胞治療能讓部分病患不用演變到長照，不僅病患、家屬受惠，還能大幅降低醫療費用。細胞治療對台灣醫療技術也有重大的提升，是非常具有國際競爭力、值得投入的領域。這次樂見80多歲高齡的收案病患，復原結果相當良好，過去無解的問題，今日能夠過細胞治療來解決。據ResearchAndMarkets報告指出，全球再生醫學市場預計2025年將成長到1240億美元以上，2019~2025年複合年增長率(CAGR)為23.3％。

三軍總醫院院長王智弘少將表示，三總積極響應精準健康及再生醫學的國家政策，是國內最早成立細胞中心，也是第一個通過《特管辦法》自體免疫細胞治療癌症、以及自體脂肪幹細胞治療慢性及滿六週未癒合之困難傷口計畫的大型醫院。特別是細胞治療傷口案，根據健保署統計，國內每年約有51萬糖尿病足、褥瘡、靜脈潰瘍等不易癒合的慢性傷口病例，而且每年增加6％～9％，三總與具有20年細胞處理經驗的訊聯合作，一起照顧廣大病患傷口、國軍及軍眷，相當具指標性。

(時報資訊)