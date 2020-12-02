台船(2208)公告獲得國防部新型救難艦建造案，總金額29.75億元。總經理曾國正指出，國內現有的救難艦都是二次大戰留下，船齡偏高，也不敷目前救援需求，加上未來幾年國艦國造陸續交船後，必須要有足夠的救援能量，因此國防部擬定新型救難艦建造案，原型艦預計3年交付，未來還有後續艦4艘。

台船昨天召開法說會，股價今天開盤一度上揚2％。今年由於疫情影響，加上民用商船毛利率較低，業外也因為美元貶值導致前3季約4億多元匯損，前3季每股虧損2.04元，持續呈現虧損狀態。

不過，未來民用商船接單標準，將以毛利率5～7％為目標，而海軍艦艇案有學習曲線，初始毛利率將在損平附近，至專案發展成熟後，毛利率目標可提升至近8％。累計目前在手訂單約920億元，相當於4到4.5年營收，明年造艦營收比重將提高到6成以上。

風力發電業務，除了風機及機座，將研發製造風機安裝用的全迴旋浮吊船，造價2.65億美元，有助於台灣自行發展水下基礎安裝及運輸工程，預計將於2022年底交船，2023年開始營運，2022年會有較大金額入帳。

法人也預期，在國艦國造持續挹注下，加上商船陸續交船後，虧損影響降低，明年挑戰轉盈，未來4年營運將倒吃甘蔗，逐步邁向穩定獲利。

(時報資訊)