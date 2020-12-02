儘管美國國會數個月來都未採取行動緩解新冠肺炎疫情造成的經濟損失，但參議院多數黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）周二仍然拒絕接受由兩黨議員提出、規模為9080億美元的新冠紓困法案，並重申他希望通過的是一項「針對式的援助法案」。

自2020年大選以來，美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）與麥康諾尚未就新一輪紓困案展開協商。

一群兩黨議員周二稍早提出的9080億美元紓困振興方案，包括援助小型企業的逾2000億美元「薪資保護貸款計畫」，這個消息為美股早盤帶來激勵。

除此之外，該方案亦包括1600億美元的州與地方政府援助，1800億美元提供每周加發300美元失業補助直到明年3月所需資金，160億美元用於新冠肺炎檢測、接觸史追蹤與疫苖配送，820億美元投入教育，450億美元投入交通領域，也將為租金援助、兒童照護與寬頻建設等提供資金，但不包括再度向美國人民直接發放現金。

麥康諾此前支持參議院提出的約5000億美元法案，對於否決兩黨議員提出的新方案，他表示他希望今年通過的，是他所謂的「針對式的援助法案」。

麥康諾表示，他已經與白宮官員談過川普總統會簽署的法案。他計畫為共和黨參議員提供潛在的解決方案，並了解他們的看法。麥康諾並表示，一項必須通過的支出法案與新冠紓困條款「可能全部合而為一」。國會必須在12月11日之前通過聯邦撥款法案，以避免再度重演政府關閉的戲碼。

(時報資訊)