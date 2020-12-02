美國記憶體大廠美光(Micron)調高第1季營運目標，股價大漲4.67%，並升至20年以來新高，連帶帶動南亞科(2408)等記憶體製造廠以及下游模組廠威剛(3260)等全數續攻。

美光1日發布新聞稿，上修2021會計年度第一季(9-11月)財測；美光預期，第1季營收可望達57億至57.5億美元，將高於先前預估的50億至54億美元；每股純益0.69至0.73美元，也將高於原估的0.4至0.54美元。

美光(Micron Technology Inc.)宣布上修本季財測，股價飆升至20年以來新高。

預期明年記憶體業景氣復甦，南亞科等製造廠在法人買超下帶動股價續揚，今早包括旺宏(2337)、華邦電(2344)等股價仍向上創下新高，下游模組廠威剛(3260)亦續攻。

隨著記憶體製造廠噴出大漲，下游記憶體模組包括創見(2451)、十銓(4967)、廣穎(4973)、宇瞻(8271)也跟上漲勢，全面帶量強攻。

(時報資訊)