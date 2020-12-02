「埔里醮好—神獸文創口罩」以四神獸形象為基底，用金色線條勾勒圖案，再加上紅色的埔里醮好字樣，外觀典雅大方，又具在地特色。（黃立杰攝）

適逢11月29日至12月6日埔里鎮的「祈安清醮」活動，及政府的「秋冬防疫專案」上路，埔里鎮公所特別於即日起至4日，於公所服務台每日上午9時，發放每日限量1000份的「埔里醮好—神獸文創口罩」，拿到的民眾直呼超有紀念意義，捨不得用。

口罩每日限量1000份、每份2片，鎮公所將在上午9時發放號碼牌，上午10時開放民眾依序領取。鎮公所表示，清醮12年才一次，更難得的是全體鎮民共同參與，因此將無形文化資產化為有形，推出口罩等文創品。

口罩設計理念以恒吉宮媽祖和鎮內4大醮壇為基底，融入青龍、白虎、朱雀、玄武的神獸形象，以金色線條勾勒圖案，再加上紅色的埔里醮好字樣，外觀典雅大方，又具在地特色，吸引口罩愛好者特別來排隊收藏。

至6日止埔里的清醮法會眾多，鎮公所和主辦方恒吉宮媽祖廟已公告總壇及東、西、南、北壇遵守防疫原則，依據衛生福利部疾病管制署規定辦理公眾集會，並勸導民眾參與大型宗教活動，配戴口罩，並與他人保持1．5公尺以上的安全距離。

恒吉宮媽祖廟於各大活動現場備有防護用品並請參加者自備口罩，活動參與人數、陣頭數量以簡約為原則，呼籲每位參與民眾務必戴口罩，使清醮活動順利圓滿。

埔里鎮公所至4日止免費發送限量的埔里醮好文創口罩，吸引大批民眾上午排隊索取。（黃立杰攝）

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