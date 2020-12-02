新北市長侯友宜推動溪南溪北平衡發展，將在三重闢建第2行政園區，侯友宜指出，目前案件已通過內政部審核，市府正與開發業者確定合約細節，今年底會確定大方向，最快明年就會開工動土，讓許多市府單位進駐，而搬遷釋出的土地，也能重新規畫，帶動板橋地區發展。

侯友宜說，三重是大漢溪以北的重鎮，扮演串起新莊、蘆洲、泰山、五股的重要角色，也是跟台北市最接近的區域，如果三重能夠起來，就能創造溪北大繁榮。

侯友宜說，新北長期以大漢溪以南的板橋、雙和為發展重心，溪北以新莊副都心為其次，三重沒有形成一個大都會中心，他認為第二行政中心進駐，透過公有投資，會是三重發展的關鍵， 建構出新板、副都心與三重的發展三軸心，加上周邊塭仔圳、五股垃圾山整頓，會吸引企業投資。

侯友宜也說，三重發展的關鍵，還有果菜市場的異地重建計畫，他強調，果菜公司不可能在那邊影響周邊三個學校交通，目前將在蘆南、蘆北都市計畫區易地重建，希望建構智能化產業市場，未來結合蘆社大橋與台北界接，翻轉溪北。

(中時 )