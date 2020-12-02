立法院交通委員會今日審查中華郵政公司的預算案，在i郵箱部分，中華郵政明年將再編列1.7億多元擴充600座i郵箱。不少立委認為，過去建置經費累計達5.6億多元，累計收入僅1億4498萬餘元，佔建置經費的25.8％，質疑i郵箱的使用率偏低，應好好評估，最後立委決議1.7億多預算全數凍結，經中華郵政公司提出專案報告，始得動支。

根據中華郵政統計，2016年以前i郵箱全台僅8座，未統計使用率、2017年擴充至108座，使用率48.8％、2018年408座，使用率51.84％、2019年達1538座，使用率為51.68％、2020年截至7月底，i郵箱數量全台達2008座，使用率31.94％。2021年中華郵政將再編列1億7400萬元，預計設置600座i郵箱。

立委何欣純認為，當初制定政策時，全台超商還沒開放點對點取貨，才決定建置i郵箱，搶攻物流大餅，但現在幾乎全台各大超商都能24小時取貨，中華郵政應檢討i郵箱的利基點、差異性在哪，否則政策無法達到原本設定的績效，只是一直在燒錢，就民間企業經營觀點來說，應好好再評估。

立委林俊憲質疑，i郵箱多設置在捷運站，可是民眾其實不喜歡提著東西走來走去，也不是人人都住在捷運站旁，況且如果到超商取貨，還有人幫你服務，如今使用率這麼低，不要最後變成爛尾樓，這是要追究政策負責的。

中華郵政解釋，截至10月底，i郵箱使用率達42％，營業額約1億元，預估明年擴點後，營業額會增加兩成，1.2億元，目標是能攤平成本，不要有負的；這兩、三年推i郵箱是想讓郵政服務達到普遍性，也和超商有相對競爭，明年會努力加強和電商串接、使用率提升。

中華郵政公司董事長吳宏謀表示，如果i郵箱設在捷運站卻沒有營運量，會動態檢討，i郵箱的數量、網絡要達到一定規模才可以競爭。

(中時 )