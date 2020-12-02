◎跨年元旦出遊 台鐵、高鐵明後2天開放預購

2021元旦連假將至，台灣高鐵公司將於12月31日至1月4日，加開116班次列車，總計5天的疏運期間，提供843班次列車的旅運服務。旅客可自本周五，12月4日凌晨零時起訂票，提醒旅客預先訂位，提早完成付款、取票。至於台鐵局則加開121班列車，將於12月3日凌晨零時開放購票。

◎國小課後照顧不足 托盟要求達到30％

國小每天下午4時放學，但家長還在上班，小朋友要去哪？托育政策催生聯盟今天表示，全台國小課後照顧涵概率，最高是台北市22.4％，各縣市量能皆不足，家長只好將小孩送到費用較高的習班或安親班。他們要求，教育部應督促各縣市課後照顧涵概率達到30％。

◎翻盤失敗！鈕承澤涉性侵女助理 二審仍判4年

「豆導」鈕承澤被控性侵劇組女助理，遭台北地方法院依強制性交判刑4年，鈕承澤不服提起上訴，台灣高等法院審結仍將他判刑4年。可上訴。

◎入冬最強冷空氣今晚到 周四五下探13度

東北季風影響，今天北臺灣濕涼，中南部溫差大，今晚起冷空氣增強，氣溫再降，氣象專家吳德榮指出，周四、五(3、4日)兩天清晨平地最低氣溫將下探13、14度，都會區約降至16度。氣象局提醒，這波冷空氣是入冬最強，北臺灣高溫不超過20度。

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(中時新聞網)