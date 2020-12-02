過去僅公立大學可進行合併，公立與私立則併不了。教育部今天表示，委託中正大學進行的「公私併」研究已出爐，有兩種合併模式，一是公私校參與治理，另一則是採學術合作優先，教育部近期將找四個大學校院協協會來討論，看後續如何進行。

立法院教文化今天審查教育部預算，民進黨立委張廖萬堅指出，受少子化影響，部分大專院校財務出問題，屢有大學教師上街抗爭的情事，尤其是教授升等、資遣、不續聘等人事案，教育部發現違規，每次處分才開罰10萬元，私校根本不會怕。

民進黨立委黃國書表示，教育部處理私校問題，動作很慢，導致老師覺得委屈，教育部也一直挨打。他要求教育部建立行政作業流程，快速處裡私校違規。

教育部長潘文忠回應，該部有召開會議檢討過，對於處理私校減薪及教師不續聘等問題的速度確實有點慢，應該更加速及明確，以保障教職員權益。

國內大學高達160所，實在太多，有必要進行整併，以提升競爭力。民進黨立委吳思瑤、張廖萬堅等人要求教育部，除現有「公公併」、「私私併」外，盡快將「公私併」的法源訂出，給予高等教育另一個出路。

教育部高教司長朱俊彰表示，委託中正大學進行的「公私併」已有初步結果，目標是協助大學卓越化，而不是解決私校退場問題，因為若考量退場，合併誘因變少。

朱俊彰表示，未來一旦推動公私併，將朝向邁向卓越出發，目前有兩種方式，一是公私校參與治理，另一則是是採學術合作優先，教育部將找大協進會進行討論，若涉及修法則提出相關法令規範。

(中時 )