女星隋棠日前評論單親母殺子案遭判死引來社會軒然大波，也引發外界對該名單親媽媽是否該判死刑的討論。律師馬在勤昨(1日)在節目上分析，就判決書來說，法官透露該母犯案後不斷陳述作案理由，更強調自己生活辛苦才下此決定，屬宣洩情緒殺人，並非憐憫殺人，故作此判決。

昨鄭弘儀在《新聞挖挖哇》中討論單親媽媽殺子案的判決，他表示根據判決書內容，法官認為判該名母親死刑的理由是事後毫無悔意，而且只為了宣洩情緒，極端惡劣，泯滅人性，無視小孩孺慕之情，他便請教馬在勤律師宣洩情緒殺人和憐憫殺人之間的差異。

馬在勤律師說，宣洩情緒殺人主要是來自自己的慾望，不論是對他人或社會的不滿，如果照這點放在成人犯罪中，該案確實成立，至於法官為什麼會去下這樣的一個判決，馬在勤認為判決書用了許多部份去形容犯案後被告的言行，庭上問當事人有何需要答辯的地方？「她就開始講她過去」，陳述7年來淚流滿面一直哭，似乎沒提到後悔的部分。

馬在勤說：「法官會覺得非常的...我想要給妳一個陳述的機會，說妳殺了小孩後有沒有一些懺悔，但是我發現妳回答竟然都是講到前半段說『我很痛苦』，好像是為自己找理由」，甚至讓人感覺身為媽媽的她殺了兩個小孩後，到法庭上依舊只重視自己過去的苦痛，甚至是暗示「我殺他們是應該的」，才使法官做出這類判決，而社會上反對該媽媽被判重刑都在前半段，該母親也沒說謊，辛苦一人照顧兩個小孩的經過都是事實，才造成此案評價出現兩極化。

(中時新聞網)