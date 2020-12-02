每一年都有不同的年運，但需注意兩年年運交界的時候，因為此時時運會特別起伏不定。命理網站《科技紫微網》就透過測字的方式，預測你在2020年轉換到2021年這段時間，即將面臨的最大挑戰是什麼？幫助大家更快掌握時運的關鍵。

★測字選項：「春」、「暖」、「花」、「開」。

【選擇春字】

「春」字的上半部有點像企業的樹狀圖，預暗室示著團隊合作和溝通問題會成為你接下來需要面臨的挑戰。另外，把「春」分成「三」、「人」、「日」來看，恰似「三人行，必有我師焉」所說的，每個人都有可以學習的優點，教學相長，便能發揮團結的力量。

渴望春天般的希望與美好嗎？那麼，在年運交界時，就不要再單打獨鬥了，學會儲備與整合周圍的所有資源吧！

【選擇暖字】

這是一個能帶給人舒適與溫暖的字，但同時也會讓你安於現狀。所以，如何跳出舒適圈會是你即將面臨的難題。左邊的「日」字，說明你對待事物的心態仍然非常樂觀；而右邊的「爰」有引導、改變之意，意味著身旁的人會影響你的感受。

在年運交界時，你可能會特別想拿身旁的人跟自己比較。「暖」字也預示著希望之火，因此，想要改變現狀，更上一層樓，不妨勇敢向前邁進。

【選擇花字】

「花」字上面的草字頭，就像是頂在頭頂的兩把傘。一邊是現實，一邊是理想，讓你傷透腦筋。理想與現實之間的掙扎，讓你的心搖擺不定。而底下的「人」和「匕」，意味著想法如果處理不當，思想亦會變成傷人的刀，為你帶來痛苦。

你的當務之急是，理清思緒，想清楚自己真正想要的是什麼，再定計劃。這樣一來，年運交界時，才不至於慌了手腳。

【選擇開字】

「開」預示著變動，代表你將會面臨事業或生活環境的變化，對新的事物的適應會成為你的重要課題。從「開」字的整體來看，它像是雙手推開了門，新事物將會進門。你的心可能會抗拒，想把這扇門重重關上，回到你的小世界裡。

但不管好或壞，還是要體驗過才知道，不要總是先否定。挑戰和機遇是並存的。挑戰攻破難關，你便能晉級；把握機遇抓住機會便能受益。

(中時新聞網)