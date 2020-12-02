近年中國公司，尤其是互聯網公司發展十分快速，湧現了不少獨角獸企業。2020全球獨角獸企業500強榜單2日公布，中國和美國仍然是獨角獸公司最多的國家，佔比達81.8％。其中，字節跳動排名第二。

其中中國的企業數量和估值位居世界第一，共有217家入選，幾乎佔據了榜單的一半之多，總估值達9,376.9億美元。而美國今年表現欠佳，共有192家獨角獸企業上榜，總估值為8,050.7億美元。在具體排名方面，前五位分別為Wagmo，字節跳動，阿里雲，Infor，滴滴出行。

有專業人士分析，中國出現這麼多獨角獸企業主要歸功國內巨大的消費市場，即使是在疫情期間，中國經濟也實現了正增長。根據中國海關的數據，中國已經連續10年保持世界第二大進口國地位。還有一些國際機構預測，2020年中國有望成為全球第一大消費市場，這讓那些獨角獸企業有更大的發揮空間。

(工商 )