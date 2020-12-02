財長蘇建榮、央行總裁楊金龍今（2）日在立院財政委員會備詢時指出，政府是打「炒房」而非「打房」，也就是針對投機炒房行為祭出抑制措施，像是非法的紅單交易、建商不實廣告等。

國民黨立委曾銘宗詢問財政部、央行，今年前十月為止，國銀房貸以及土建融餘額均創下歷史新高，而且到第二季住宅價格指數全國成長3.74％，六都漲最多的是台南市5.46％，「政府打房時機到底到了沒？」

但蘇建榮、楊金龍回應，政府是針對炒房行為，在「適當時機」會祭出「適當工具」來抑制。楊金龍也表示，若房價大幅飆高，央行將會在「適當時機」祭出選擇性信用管制。

蘇建榮認為，房地產熱絡有兩大原因，包括貸款利息成本很低、台商回台投資影響等，這些都是綜合性因素，在稅制手段方面，財政部除了要求地方政府因應房價趨勢提高房屋評定現值，加上現有的地方囤房稅政策、房地合一稅制等。

楊金龍也坦言，以市場供需來看，房市是有一點「回溫」趨勢，但房價上漲有一部分是由供需決定，像是台商回台投資，這個屬於合理範圍。不過他強調，若是不合理的上漲、也就是炒房行為，這類就會去抑制，不要讓太多資金集中在房地產。

(工商 )