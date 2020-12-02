搶攻年終歲末餐飲商機，主打乾式熟成系列商品的Fresh & Aged Italian Steak House美福乾式熟成牛排館於12月24日平安夜與聖誕節前後週末（12月19-20日及12月25-27日）皆推出聖誕套餐結合冬季新菜與乾式熟成牛排、乾式熟成櫻桃鴨胸等澎湃海陸佳餚，以乾熟風味爭取食饕青睞共度慶聖誕佳節。

此外，美福乾式熟成牛排館自感恩節起至12月31日止，持續推出「歡樂澎湃火雞派對組」4,388元，內含以低溫爐烤長達8小時、重達約6公斤的美國進口火雞，派對組合附上同樣充滿歡慶感的威靈頓牛排，及甜菜根紅藜麥翠綠沙拉、義式烤綜合時蔬、松露馬鈴薯泥、蜂蜜裸麥麵包、主廚特製肉汁、蔓越莓醬、手工焦糖蘋果派，今年附上保溫袋，讓火雞大餐在聖誕節溫暖上桌。

美福乾式熟成牛排館於12月24日當天推出「平安夜聖誕套餐」，包含仿佛應景聖誕樹環繞彩帶的「聖誕翠綠羽衣甘藍蔓越莓沙拉」，除了有主廚特製開胃小點也融合多道海鮮「醃漬黃鰭鮪，國王鮭慕斯、蟹肉烏魚子、薄荷香青豆酪梨」，另前菜搭配肉質鮮甜的「鴨肝,海螯蝦及老酒醋草莓」及「經典南瓜湯襯干貝,風乾火腿」等，主菜部分針對不同歡聚人數，也多樣選擇推出最經典的「美國頂級厚切55天乾式熟成丁骨牛排」9,800元+10%(三人份)及「美國頂級厚切55天乾式熟成帶骨肋眼牛排」6,880元+10%（兩人份）可多人分享，另有最受歡迎的「21天乾式熟成鴨胸襯醃漬娃娃菜及風乾番茄」2,500元+10%與「脆皮馬頭魚襯炒皇帝豆及野蕈」鮮甜海鮮也在聖誕餐中不缺席，餐後搭配「聖誕經典焦糖咖啡蛋糕佐香草冰淇淋」及咖啡或茶飲，讓聖誕氛圍甜蜜延續。

除了平安夜當日，聖誕節前後（12月19-20日及12月25-27日）也特別推出豐盛的「聖誕週末海陸套餐」，除了聖誕節精選義式沙拉吧與湯品，套餐更包含每人半隻「烤蒜味波士頓龍蝦襯綠蘆筍」，主菜推出許多大分量料理，其中重達50盎司「爐烤美國厚切55天乾式熟成戰斧牛排」六人份套餐更是歡聚必備！另有「美國頂級55天乾式熟成帶骨肋眼牛排」及「美國頂級肋眼老饕牛排」四人份套餐或是「美國頂級55天乾式熟成帶骨紐約客牛排」雙人份，餐後享用自助甜點吧及咖啡或茶飲，要在聖誕氛圍中陪伴大家一起度過佳節。

(工商 )