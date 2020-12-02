香港浸會大學學生會會長方仲賢今(2)日早上遭大批員警上門拘捕，指其涉嫌妨礙司法公正、拒絕被捕以及藏有攻擊性武器等罪，目前被押至沙田警署。浸會大學學生會於8點在臉書發文，指控香港當局肆意拘捕不同竟見者，製造白色恐怖，學生會予以嚴厲譴責。

據港媒《東網》報導，方仲賢去年8月6日就曾因為在深水埗購買10支雷射筆，被香港警方以藏有攻擊性武器罪名拘捕，一個月後方仲賢更在9月3日的旺角衝突中，遭警方搜出「不屬於自己的財物」，被以盜竊罪拘捕。

而今早香港警方再度以妨礙司法公正、拒絕被捕以及藏有攻擊性武器等罪嫌將方仲賢拘捕到案，對此，浸會大學學生會痛批根本是白色恐怖，表達嚴正抗議。

而在去年香港「反送中運動」中，方仲賢曾因為不滿民進黨政府拒絕立「難民法」，在臉書發文抨擊，民進黨若只口說支持香港人抗爭，而無具體措施條文支持，難免令人聯想到民進黨只想用香港人的鮮血來換取台灣人的選票之嫌，遭到台灣網友砲轟，2天後才發文道歉平息爭議。

(中時新聞網)