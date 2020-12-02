41歲女星丁小芹淡出演藝圈多年，卻因在網路上賣假包遭控詐騙，最終判2年6月有期徒刑，不得易科罰金，而她原訂上月25日要入監，卻突然請假但遭檢方駁回，並對她發出拘票，直至昨天(12/1)終於報到，陳揮文在節目上表示，這類案件多是和解收場，有判刑也是輕判，推測丁小芹走錯「這一步」，才得罪法官被重判。

丁小芹落跑6天，終於在昨天低調報到入監，進入看守所，在被精密檢查隨身物品與全身，確認未藏違禁品後，之後才正式送往桃園女子監獄服刑，所方表示丁小芹報到當天近中午，有幫她包了便當，但受檢完的丁小芹完全沒胃口，直到睡了一晚才恢復飲食，所方也說她精神狀態穩定。

對於丁小芹一審被重判3年半、二審改判2年6個月，陳揮文在《新聞挖挖哇》節目上分析，其實判得算重，表示受害買家12人、總金額10多萬，其實單價不高，不算騙太多，但法官一審就判她3年半，在詐欺案中算是很重的刑責，認為法官對她已是非常厭惡，而丁小芹直到二審才開記者會道歉，覺得這種處理方式可以說是「太慢了」。

陳揮文解釋，詐欺罪一般可判處1年以上7年以下，但丁小芹有賣假包前科，如今是再犯，所以被判得特別重，他也解析，從過去的案例來看，這類案子大多和解收尾，不然就是輕判、給緩刑，陳揮文因此認為丁小芹一定是在法庭上惹惱法官，才會是這種結局。

(中時新聞網)