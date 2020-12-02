北京香山論壇視頻研討會昨晚（12月1日）在北京香山頤和賓館召開。中國軍事科學學會會長、軍事科學院院長楊學軍上將在會上致詞時表示，當前世界正面臨百年未有之大變局，傳統安全和非傳統安全威脅呈現疊加交織的新態勢，國際關係和國際格局發生深刻複雜的新變化，我們正經受著前所未有的嚴峻考驗。

據軍事科學院報導，楊學軍指出，此次新冠肺炎疫情讓我們更加明白一個道理：人類社會同住一個地球村，世界各國是休戚與共的命運共同體，重大危機面前沒有誰能夠獨善其身，團結合作是應對挑戰的必然選擇。

「人類社會總是不斷發展，在前進的道路上，越是困難大、壓力重、挑戰多，越需要冷靜思考、溝通對話、交流互鑒、集智共商。」楊學軍表示，只有秉持人類命運共同體理念，才是應對人類共同挑戰、建設更加繁榮美好世界的人間正道！這也正是歷屆北京香山論壇所形成的最強共鳴和最大共識。

新冠肺炎疫情加速了亞太地緣戰略版圖和地區秩序的變化，亞太安全形勢將如何發展演變？全球戰略穩定新的框架將如何建立？人類社會在疫情、氣候變化、恐怖主義等非傳統安全領域面臨多種共同威脅，世界各國如何攜手應對？

這屆北京香山論壇視頻研討會以「加強國際合作：攜手應對全球安全新挑戰」為主題，邀請來自12個國家共32位國際知名專家，共同分析世界大勢，預判安全風險，探究應對之策，尋求合作之道。

這屆研討會的第一節研討，由中國軍事科學學會高級顧問姚雲竹主持，美國哈佛大學費正清東亞研究中心前主任傅高義、日本防衛大學副校長山口昇等7名中外知名專家，圍繞亞太安全新形勢展開交流。

第二節研討由中國復旦大學「一帶一路」及全球治理研究院常務副院長黃仁偉主持，俄羅斯政策研究中心主任兼執行委員會主席葉夫根尼·布仁斯基、英國皇家聯合三軍研究所所長卡琳·馮·希佩爾等7名中外知名專家，圍繞面向未來的全球戰略穩定進行探討。

北京香山論壇自創辦以來，一直秉持平等、開放、包容、互鑒理念，已成為各方交流思想、增進互信、凝聚共識、促進合作的重要平台，此前已成功舉辦9屆。受新冠肺炎疫情影響，原計劃年內召開的第十屆北京香山論壇推遲舉行。

這屆研討會由北京香山論壇秘書處主辦，採取線上線下結合的方式舉行，即在大陸設置線下（實體）會場，通過互聯網同步與國外專家連線，實現線下線上聯動。研討會旨在與各方專家集思廣益、聚焦合作、深入交流，為維護世界和地區和平穩定貢獻智慧和力量。

(中時 )