台中市長盧秀燕今天呼籲，市民前往指定地點綁卡，維護自身權益。（陳世宗攝）

台中市明年元旦上路的雙十公車優惠新制，引起全民的關注！台中市議員冉齡軒2日市政總質詢時，關心市府推動綁卡的進度。市長盧秀燕表示，台中市首日已達1萬719人完成綁卡作業，秩序良好，感謝市民配合及市府同仁的努力；呼籲民眾前往指定地點綁卡，維護自身權益。

冉齡軒指出，回顧台中市歷年公車優惠政策，前市長胡志強首先推8公里免費，前市長林佳龍加碼為10公里免費；盧市長上任後，為照顧偏鄉，推「雙十公車」，也就是前10公里免費，超過10公里最多收10元，明年起雙十公車優惠新制上路。

冉齡軒說，昨日起開放市政服務中心、區公所、戶政事務所、6處捷運站及圖書館等95處地點讓民眾申請綁卡；她收到很多民眾反應綁卡過程很順暢，特別是線上填好資料到現場完成作業的民眾，綁卡過程甚至不用5分鐘；民眾支持新政策，希望讓雙十公車福利走更久。

盧秀燕表示，台中市敬老愛心卡及身障卡約有47萬張，中市國小生經家長回覆申請兒童卡約14.6萬張、國高中生經家長回覆願意綁卡的有13萬張，將由市府從後端直接綁卡。台中市公車族約有20萬人，首日現場申辦已有1萬多人完成綁卡，其中有56％民眾為線上填寫資料，再前往現場過卡，顯示台中市民數位化程度很高；歡迎市民朋友先在線上填寫再前往現場綁卡，提升作業速度。

交通局長葉昭甫說，台中市公車族大約20萬人，昨日初估已有1萬719人完成綁卡，包括區公所5471人、戶政事務所2637人、市政服務中心695人、圖書館1,630人、捷運站286人，綁卡作業相當順利，沒有大排長龍情形，市府會繼續努力宣導讓民眾更瞭解政策目的，也會持續觀察各地點受理申請狀況，滾動式檢討服務窗口配置。

(中時 )