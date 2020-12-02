慈濟醫院中醫部未來會將此技術技轉公司量產，命名為「淨斯本草飲」。（羅亦晽攝）

全球新冠肺炎進入第二波高峰，全國都在尋找對抗新冠病毒的方法，花蓮慈濟醫院中醫部與心血管暨粒線體相關疾病研究中心研發中醫藥複方「淨斯本草飲」（暫名），經實驗證實，可有效阻斷新冠病毒與細胞結合，降低細胞穿透力，阻斷病毒穿透細胞，目前正申請專利。

慈濟醫院中醫部主任何宗融表示，目前用在對抗新冠肺炎的中醫藥複方有大陸的蓮花清瘟膠囊、澳洲複方茶飲，及衛福部國家中醫藥研究所的中藥複方水煎劑「台灣清冠一號」等；許多中藥草具殺菌、抗病毒、驅毒、提升免疫力成分，因此找出台灣本土8種中草藥成分，整合開發多種中醫藥複方的慈濟藥包，和心血管暨粒線體相關疾病研究中心一起實驗。

慈濟醫院暨粒線體相關疾病研究中心主任黃志揚指出，研究方向主要為阻止病毒進入細胞、抑制病毒複製、調控細胞激素風暴、克服強悍突變種病毒等，並朝研發出低副作用、低劑量、多靶點作用、克服突變種病毒的中醫複方，形成類疫苗。

阻斷病毒棘蛋白與人體細胞接受器（ACE2）結合實驗，黃志揚指出，與澳洲複方及大陸複方蓮花清瘟膠囊比較，慈濟藥包6毫克低劑量，有效阻斷病毒結合人體細胞，效用媲美24毫克高劑量的蓮花清瘟膠囊，藥效提升4倍；高劑量方面，慈濟藥包12毫克就能與30毫克蓮花清瘟膠囊有相同阻斷效果，藥效增強2.5倍；慈濟藥包18毫克就能超過阿比朵爾(Arbidol，俄羅斯化學西藥)阻斷效果，並能避免西藥副作用。

抑制病毒穿透力實驗，黃志揚指出，大陸蓮花清瘟膠囊相比，慈濟藥包能抑制70％的病毒TMPRSS2蛋白酶，是大陸蓮花清蘊膠囊抑制10％的7倍效力，可強力阻止病毒穿透進細胞，達到預防感染功效；12小時内，慈濟藥包就可達到明顯抑制病毒穿透效果。

此外，慈濟醫院中醫部今年初推出淨心養肺茶飲，增強飲用者免疫力，經黃志揚團隊實驗比較，台灣本土8種中草藥成分的複方茶飲，增強抵抗力、預防新冠病毒，此技術未來也將技轉給「淨斯人間」公司量產，命名為「淨斯本草飲」。

(中時 )