蔡政府宣布明年元旦將開放含有萊克多巴胺的美豬進口，引發食安疑慮，國民黨立委蔣萬安昨在立法院施政總質詢質疑，農委會提供的「開放含萊克多巴胺美國豬肉進口對養豬產業影響報告」僅4頁，對於養豬戶數、豬肉價差等隻字未提，評估內容不足。對此，民進黨團幹事長鄭運鵬今表示，今天就算給40頁甚至更多，蔣萬安也會覺得不夠，蔣萬安說法是很廉價且在野黨慣用的政治說法。

鄭運鵬指出，面對美國豬肉開放進口，對於台灣肉品影響有限，政府藉由這樣機會，在國際貿易許可下協助台灣豬隻出口，並運用百億基金協助養豬戶升級，對於蔣萬安稱影像報告頁數不夠，這是非常廉價的說法。

鄭運鵬說，美豬開放進口並非衝擊評估跟豬農畜牧業落差太大，且美豬口味、味道跟台灣豬肉不一樣，價格也沒特別有競爭力，事實上美豬進口不會對台灣豬肉價格造成影響，整體都是經過判斷過。

鄭運鵬強調，現在政府要做的就是標示出產地，做到源頭管理，盡量讓消費者有自由選擇權，雙方貿易互有往來，這是才是比較健康且正確的國際貿易作法。

(中時 )